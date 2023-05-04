В Красноярске женщина заказала убийство родной дочери ради недвижимости

Также следствие располагает данными о ее намерении расправиться и с сыном.

В Красноярске правоохранители задержали женщину, которая пыталась заказать убийство собственной дочери. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по краю.

По версии оперативников, 67-летняя горожанка желала завладеть недвижимым имуществом дочери. Именно поэтому задумала расправиться с наследницей. Помочь осуществить план она попросила знакомого. Конечно же, не за спасибо. За работу та пообещала 80 тысяч рублей.

В назначенный день исполнитель сообщил о якобы совершенном заказе, после женщина приехала к нему на встречу, чтобы передать деньги. В тот самый момент правоохранители и задержали ее. Женщина утверждала, что якобы не понимает, за что была задержана.

Также следствие располагает данными о ее намерении расправиться и с сыном, версия проверяется.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 33, ч.1 ст. 30, п. «З» ч.2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления убийства по найму).

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