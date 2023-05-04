Жена Соболева показала фигуру после родов: «Помните мой здоровый живот? Вот он»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 219

Жена Соболева Наталья опубликовала видео с фигурой спустя две недели после родов

Фото, видео: Instagram* / sobolevanatalia_; 5-tv.ru

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Блогер уверена — избавиться от лишнего веса поможет мотивация. Однажды ей уже удалось сбросить 30 килограммов.

Супруга российского комика Ильи Соболева — Наталья — показала поклонникам свою фигуру спустя две недели после рождения третьего ребенка.

«3 мая 77,7 кг. Животик уходит, диеты нет пока. Я как белка в колесе», — приводит ее слова издание Газета.ру.

На видео знаменитость стоит в нижнем белье. Когда женщина повернулась боком, то фанаты увидели наличие живота. Сейчас звезда собирается исправить все неровности. Некоторые подписчики были уверены, что Соболевой потребуется пластика для восстановления фигуры. Однако счастливая мама уверяет, что все лишнее уйдет даже без спорта.

«Помните мой здоровый живот? Вот он. И он уйдет. Все, кто сомневался, кто думал, что какие-то нужны операции. Нет, даже без спорта», — сообщила блогер.

Стоит отметить, что Илья и Наталья вместе уже 12 лет. Они воспитывают троих наследников — дочерей Еву и Софию, а также новорожденного мальчика, имя которого пока не раскрыто.

При этом рождение первого ребенка стало настоящим испытанием для Соболевой. Во время беременности женщина сильно поправилась и после родов не могла избавиться от лишнего веса. Ее спасло оригинальное решение — езда по парку на роликах вместе с коляской. Когда она полностью восстановилась, врач разрешил ей заниматься спортом. Тогда Наталья купила абонемент в тренажерный зал и смогла сбросить 30 килограммов.

Ранее 5-tv.ru публиковал, что жена Соболева рассказала о третьих родах.

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