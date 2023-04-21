Во время схваток ушла в магазин: жена комика Соболева рассказала о третьих родах

Супруга юмориста оказалась не из пугливых. она не паниковала, не нервничала, а спокойно ожидала рождение малыша.

Жена комика Ильи Соболева Наталья, ставшая мамой в третий раз, рассказала в социальной сети, как все прошло. Поначалу процесс протекал безболезненно, женщина даже смогла самостоятельно сходить в магазин и купить еды, но чуть позже ситуация кардинально изменилась…

Схватки у Натальи начались утром 19 апреля. Она спокойно собралась и отправила в больницу. Там ей сделали кардиотокографию (КТГ), убедились, что роды протекают как положено и отправили ждать долгожданного момента. Оставаться в больничных стенах Наталья не захотела и вместе с доулой (психолог, консультирующий женщину во время родов — Прим. ред.) пошла гулять на улицу. По пути они зашли в магазин за шоколадкой и суши. Вернувшись в больницу, женщина переоделась и отправилась в родильное отделение.

«Принесли обед, свечи, ванна, эфирные масла, и тут схватки так усилились. Мне было так больно, и я попросила эпидуральную анестезию. После меня отпустило. Схватки в общем от самой первой до последней — семь часов. Сами роды — не больше десяти минут», — сообщила Наталья.

Соболев-младший при рождении весил 3,5 килограмма, а его рост составил 54 сантиметра. Жена артиста отметила, что рожала, как дома, и поблагодарила персонал клиники за добро и заботу. Сын родился уже вечером. Наталья отметила, что мальчика очень хотел муж, поэтому он будет невероятно счастлив.

«Папа хотел мальчишку. Получите — распишитесь. Столько сил ушло на то, чтобы выносить и родить. Теперь новый квест — воспитать классного, доброго, честного и справедливого человека», — написала Наталья Соболева в отдельном посте.

Комик уже поблагодарил всех в социальных сетях за поздравления и теплые пожелания.

К слову, Наталья и Илья женаты 12 лет, они растят двух дочерей Еву и Соню. По словам многодетной мамы, беременность получилась случайная, но не совсем. Пара на протяжении долгого времени пыталась зачать ребенка, но безрезультатно. Как только признали сложности и на неопределенный срок оставили попытки, тест показал две заветные полоски. До этого момента женщина думала, что просто располнела, не подозревая о новой жизни под сердцем.

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