Алана Мамаева снова судится с футболистом Павлом Мамаевым за имущество

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 87

Бывшая жена Мамаева снова судится с футболистом за имущество

Алана Мамаева снова судится с футболистом Павлом Мамаевым за имущество

Фото: www.globallookpress.com / City News Moskva

Читайте нас в: Дзен Новости

Павел Мамаев развелся с Аланой в 2021 году, но бывшие супруги до сих пор часто встречаются в суде из-за дележки общего имущества.

Экс-супруга знаменитого футболиста Алана Мамаева снова судится с ним за имущество. Как стало известно 5-tv.ru, блогер подала иск в Хамовнический суд Москвы. В заявлении указано, что Павел и Алана приобрели жилье и два гаража за деньги, полученные во время брака. Речь идет об апартаментах на Малой Пироговской и двух машиноместах.

Все это имущество Павел Мамаев оформил в собственность отца. После его смерти дом и гаражи стали принадлежать матери футболиста. Алана Мамаева добивается, чтобы оформление признали недействительным, так как бывший супруг, по ее мнению, передал имущество отцу с целью вывести его из общего владения с ней.

Бывшие супруги судятся не первый раз. Ранее Алана подавала в суд по поводу алиментов на их общую дочь Алису. Футболиста обязали выплачивать дочери треть заработка со всех своих доходов.

Также Алане Мамаевой удалось через суд получить в собственность автомобиль, гараж и квартиру, приобретенные супругами во время брака. Развелись они в 2021 году, а в 2022 Павел Мамаев женился на Надежде Санько, которая, к слову, была подругой его бывшей жены.

Ранее 5-tv.ru писал, как Алана Мамаева ответила на подозрения в анорексии.

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
79.31
-0.65 87.58
-0.08
Знай край, да не падай: китайский совет дня на четверг, 4 мая

Последние новости

12:38
Песков: цели СВО не изменятся в связи с атакой БПЛА на Кремль
12:35
Как проходит церемония прощания с Вячеславом Зайцевым — видео
12:32
«Самые различные»: Кремль о возможных ответах на атаку беспилотников
12:27
«Полтора года без еды и без воды»: Света Светикова о жизни после «Фабрики звезд»
12:26
«Мир моды потерял гения»: Сергей Зверев приехал попрощаться с Вячеславом Зайцевым
12:24
«Только вперед»: ВС РФ готовы отразить возможное наступление ВСУ

Сейчас читают

Десятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру
Экономист Гинько предупредил, что США обострят конфликт на Тайване ради сдерживания кризиса
«Ощущение безопасности»: какими проблемами в будущем грозит дочери Орловой раздельный сон с матерью
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео