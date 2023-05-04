Тренер с большой буквы: скончался чемпион СССР по картингу Альфред Усан

Спортсмен был наставником для многих гонщиков и сам участвовал в соревнованиях даже в преклонном возрасте.

Ушел из жизни чемпион СССР по картингу Альфред Усан. О смерти великого спортсмена сообщил в своем блоге один из его подопечных, профессиональный гонщик Михаил Густешов.

«Сегодня не стало нашего первого тренера Усана Альфреда Антоновича. Чемпиона СССР по картингу. Светлый человек, который добром и позитивом заряжал все вокруг. Тренер с большой буквы», — написал Густешов.

88-летний Альфред Усан скончался в своей квартире в Москве. По предварительной информации, гонщик умер из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Об этом пишет ИА REGNUM.

Чемпион совсем немного не дожил до своего дня рождения. 14 мая ему должно было исполниться 89 лет. Праздник Альфред Антонович планировал отметить на традиционной ветеранской гонке «Гран При Победы».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти заслуженного мастера спорта СССР по спортивной гимнастике Юрия Королева.