«Добавить нечего, честно»: безумная фанатка устроила эротическую фотосессию на могиле Горшка

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Полина Долгова
Полина Долгова 218

Вдова Горшенева написала заявление на фанатку за обнаженные фото на могиле музыканта

«Добавить нечего, честно»: безумная фанатка устроила эротическую фотосессию на могиле Горшка

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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После скандала на любительницу оголиться на кладбище написали заявление в правоохранительные органы.

Полиция расследует дело об откровенной фотосессии, которую устроила на могиле лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева одна из фанаток. Об этом изданию Газета.ру сообщила вдова музыканта Ольга Горшенева.

«Добавить нечего, честно. Здесь пускай все будет по букве закона. Как все решится — так и будет. Мне сегодня 20 человек позвонило, а что я могу сказать? Я не знаю, я написала заявление. Дальше будет разбирательство, будет разговор», — рассказала женщина.

Девушка с откровенных фотографий Алевтина не стала комментировать свой поступок подробно, а лишь кратко ответила, что пока не готова отвечать на вопросы.

Прежде в сети появились фото девушки в кислотно-розовой шубе и трусах, которые она сделала на могиле Михаила Горшенева на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

Снимки разгневали фанатов. Поклонники группы «Король и Шут» успели создать петицию и потребовать наказать автора за надругательство над местом захоронения.

Ранее 5-tv.ru писал, что режиссер сериала «Король и Шут» возмутился критикой вдовы лидера группы.

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