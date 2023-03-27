Режиссер сериала «Король и Шут» возмутился критикой вдовы лидера группы

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Вдова покойного Михаила Горшенева считает, что сериал о рок-музыканте опорочил его память. Один из создателей картины объяснился.

Режиссер сериала «Король и Шут» возмутился критикой вдовы лидера группы

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Читайте нас в: Дзен Новости

Режиссер сериала «Король и шут» — проекта, стартовавшего в начале марта — Рустам Мосафир ответил на возмущения вдовы покойного рок-музыканта Михаила Горшенева. По словам женщины, создатели картины опорочили честь ее любимого человека. Шокирована была не только она, но и некоторые поклонники.

Режиссер объяснил, что у него не было задачи создавать документальное кино, ведь он занимается художественными картинами. Поэтому герой Горшенева в сериале не обязан был быть точной его копией. Он всего лишь был образом. Кроме того, претензия Горшеневой о том, что ее муж в картине был показан глуповатым и зависимым от запрещенных веществ, заявил кинематографист, также безосновательна. Это не сподвигнет зрителя относится к рок-музыканту хуже.

«Дон Корлеоне из „Крестного отца“ тоже не хороший парень, но мы же любим этих героев. Сериалы „Во все тяжкие“, „Игра престолов“, „Клан Сопрано“ построены на антигероях, но мы любим их и понимаем, что это живые люди, как и все мы», — отметил Мосафир в беседе с 360.

Читайте также

«Порочит его память»: вдова лидера «Короля и шута» разнесла сериал о группе

По словам режиссера, его работа вызвала новую волну внимания к распавшейся группе. После просмотра сериала, возможно, появятся новые слушатели, а те, кто давно любит коллектив, прослушают композиции заново.

«По-моему, это очень странно. Возможно, такое говорят люди, которые не очень понимают в кино. А образ Горшка сериал не очернил, а мифологизировал», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-15 звезд, которые предсказали свою смерть.

+3° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.45
0.14 82.39
-0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:08
Российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ на северском направлении
6:56
Забастовка немецких транспортников парализовала работу аэропорта в Мюнхене
6:45
Бывшая жена Бориса Грачевского об ошибках в личной жизни: «Я на граблях танцую»
6:34
Российские танкисты уничтожают укрепрайоны боевиков под Угледаром
6:23
Массовые демонстрации вызвала в Израиле реформа Верховного суда
6:15
Грязная работа: как сэкономить на мойке машины весной

Сейчас читают

Герои не спят: российский сержант разгромил три танка и сорвал наступление ВСУ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
Российский боец в одиночку захватил опорный пункт ВСУ под Угледаром
Как многодетная семья может получить деньги от государства?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео