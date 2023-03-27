Режиссер сериала «Король и Шут» возмутился критикой вдовы лидера группы

Режиссер сериала «Король и шут» — проекта, стартовавшего в начале марта — Рустам Мосафир ответил на возмущения вдовы покойного рок-музыканта Михаила Горшенева. По словам женщины, создатели картины опорочили честь ее любимого человека. Шокирована была не только она, но и некоторые поклонники.

Режиссер объяснил, что у него не было задачи создавать документальное кино, ведь он занимается художественными картинами. Поэтому герой Горшенева в сериале не обязан был быть точной его копией. Он всего лишь был образом. Кроме того, претензия Горшеневой о том, что ее муж в картине был показан глуповатым и зависимым от запрещенных веществ, заявил кинематографист, также безосновательна. Это не сподвигнет зрителя относится к рок-музыканту хуже.

«Дон Корлеоне из „Крестного отца“ тоже не хороший парень, но мы же любим этих героев. Сериалы „Во все тяжкие“, „Игра престолов“, „Клан Сопрано“ построены на антигероях, но мы любим их и понимаем, что это живые люди, как и все мы», — отметил Мосафир в беседе с 360.

По словам режиссера, его работа вызвала новую волну внимания к распавшейся группе. После просмотра сериала, возможно, появятся новые слушатели, а те, кто давно любит коллектив, прослушают композиции заново.

«По-моему, это очень странно. Возможно, такое говорят люди, которые не очень понимают в кино. А образ Горшка сериал не очернил, а мифологизировал», — заключил он.

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