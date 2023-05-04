Путин поручил продолжить восстановление предприятий в Белгородской области

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 151

Всего на ремонтные работы был выделен миллиард рублей.

Путин поручил продолжить восстановление предприятий в Белгородской области

Фото: ТАСС / Валерий Морев

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Президент России Владимир Путин поручил Минэкономразвития продолжить работу по восстановлению предприятий в Белгородской области. Об этом глава государства заявил при встрече с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым.

По словам министра, люди из села Шебекино, не дожидаясь помощи, начали сами восстанавливать химическое производство.

«Там люди сильные, очень сильные», — добавил он.

В ответ на это глава государства предложил продолжить работу.

«Я Вас прошу продолжить эту работу и помочь им», — заявил президент.

Также известно, что на восстановление предприятий был выделен миллиард рублей.

Россия продолжает специальную военную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Белгородской области обстреляли предприятие по производству масла.

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