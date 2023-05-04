Венгрия опасается новых военных конфликтов из-за потерь позиций Западом

В правительстве страны ранее заявляли, что мир на Украине может быть достигнут только после переговоров России с США.

В Венгрии считают, что потеря Западом позиций по экономическим и демографическим показателям и сохранение при этом лишь военной мощи может в будущем привести к новым конфликтам. Таким мнением поделился премьер-министр страны во время своего выступления на Конференции консервативных политических действий в Будапеште.

Орбан отметил, что еще 30 лет назад Запад занимался производством более 60% мирового продовольствия, однако сейчас показатель упал на 20%. Он сообщил, что 80% энергосырья добывается не в западных странах. Премьер-министр Венгрии также отметил плачевное положение стран Запада в демографическом плане.

«Население Земли растет, а Запада — сокращается», — напомнил он.

Венгерский политик подчеркнул, что миграция и другие процессы не помогают избавиться от проблемы, а лишь маскируют ее.

«Только в военной мощи мы первые. На первый взгляд, это хорошая новость», — прокомментировал он.

Орбан добавил, что на самом деле очевидно, что утеря Западом позиций и оставшихся преимуществ приведет к потере конкурентоспособности и спровоцирует новые конфликты. Он отметил, что мир уже начал наблюдать этот процесс.

Ранее 5-tv.ru писал, почему из Венгрии собрались выгонять украинских беженцев.