Возьмут ли страну, несоответствующую критериям, в Североатлантический альянс?

Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса (НАТО) в настоящее время, но желает этого в будущем. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нидерландах.

«Мы — реалисты, мы знаем, что не войдем в НАТО во время войны, но во время войны мы хотели бы получить очень четкий сигнал, что мы будем в НАТО после войны», — цитирует Зеленского РИА Новости.

Между тем глава Незалежной отметил, что Киев не рассматривает сценария, при котором контрнаступление окажется неуспешным и Запад откажется от поддержки ВСУ. При этом Зеленский хотел бы использовать замороженные российские активы для восстановления страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто упрекнул президента Владимира Зеленского в неблагодарности. Он отметил, что главе Незалежной не стоит лезть в дела стран НАТО и оценивать действия Будапешта.