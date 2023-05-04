Как прошел визит Сергея Лаврова в Индию: самое главное

К важным переговорам готовятся сейчас в Индии. На начало июля там намечен совет глав государств-членов ШОС. А пока — встречаются министры иностранных дел. Сегодня утром в курортный штат Гоа прибыл Сергей Лавров. Встретили красиво, с песнями и танцами. А дальше — почти непрерывно у главы нашего дипведомства переговоры в закрытом режиме. С коллегами из самой Индии, Пакистана и Китая. Обо всем этом Алексей Лазуренко расскажет.

То, что сложить руки в традиционном индийском приветствии предлагает именно Сергей Лавров, говорит о многом. Это встреча друзей. Вот и индийский коллега первым делом интересуется, удалось ли отдохнуть после перелета.

«Да, полтора часа, но никому не говори», — отвечает Лавров.

Общением с хозяином Совета МИД Шанхайской организации сотрудничества у российского министра открывается целый переговорный марафон.

«Вот так борт Сергея Лаврова встречали в аэропорту самого маленького индийского штата, хорошо, впрочем, известного в России — Гоа», — отмечает Лазуренко.

Правда, за стенами аэропорта — автоматчики. И такая жара, что даже надеть пиджак и галстук, по примеру глав МИД, решается не каждый.

«До заседания Совета министров иностранных дел ШОС считанные часы, а международный пресс-центр выглядит вот так. Индийские организаторы всячески стараются успеть, но уже сейчас видны преимущества этого пресс-центра. Он выходит прямо на берег Аравийского моря», — говорит Лазуренко.

И пока главы внешнеполитических ведомств проводят двусторонние встречи за закрытыми дверями, журналисты то снимают набегающую волну, то фотографируют друг друга. Дальше ворот пятизвездочной гостиницы из них почти никого не пускают.

«Высоких гостей курортного Гоа разместили в SPA-комплексе вот за этой стеной. Она как раз и появилась к саммиту. Здесь постоянно дежурят полицейские, периодически видны корабли береговой охраны», — отметил Лазуренко.

Индия вообще посвятила безопасности свое председательство в ШОС. Организация с этого и начиналась. В 1999-м тогда еще «Шанхайская пятерка» собралась, чтобы противостоять международному терроризму и наркотрафику. Потом уже оценили и экономический потенциал. Все-таки мы вместе — это 40% населения планеты и почти треть мирового ВВП. Два года назад товарооборот между странами превысил шесть с половиной триллионов долларов. И это в сто раз больше того, что было в самом начале. Особую роль здесь играют инициативы Китая. Коллегу из Поднебесной Лавров сегодня встречал с улыбкой.

У Сони своя арифметика. Ее сувенирную лавку у самого океана особенно полюбили отдыхающие здесь россияне. В год, который лидеры ШОС назвали годом туризма, она их особенно ждет.

— Три года бушевал коронавирус, не приезжали. Сейчас приедут много.

— То есть вы ждете русских туристов?

— Да… туристы есть у меня, подруги, туристы русские есть, английские туристы.

Про дружбу в этот раз говорят много. Один визит главы пакистанского МИД в Индию чего стоит. По сути, первый за долгие годы. Строить деловые отношения странам мешает приграничный конфликт.

Нельзя назвать безоблачными и связи между Исламабадом и Пекином. Но ШОС — это та площадка, которая помогает выстраивать доверие. Поэтому министрам предстоит обсудить, как происходит процесс вступления в организацию Ирана, насколько близка к этому Беларусь, а также подготовить документы для лидеров стран. Они тоже соберутся в Индии через два месяца. Правда, уже в далеко не курортном Нью-Дели.