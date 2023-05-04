Глава делегации РФ Тимофеева заявила о невозможности исключить Россию из ПАЧЭС

Несмотря на ситуацию вокруг Украины и постоянные провокации со стороны киевского режима, Россию невозможно исключить из Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). В первую очередь, потому что Москва стояла у истоков организации и создавала ее. Такое заявление в комментарии для 5-tv.ru сделала председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, исполняющая обязанности руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.

Так, глава делегации ответила на провокации со стороны Украины, произошедшие во время саммита в Анкаре. Представители киевского режима попытались сорвать выступление российской стороны. Несмотря на «цирковое представление», который они устроили, подчеркнула Тимофеева, к России было приковано пристальное внимание. Депутатов из РФ, сказала она, было слышно и достаточно громко. Однако участники ПАЧЭС снова не утвердили полномочия РФ в организации.

«Можно нас убрать из ПАЧЭС? Да невозможно. Мы сами создавали эту организацию. Мы на самом деле сами насыщали ее смыслом. Мы сегодня стоим за свои территории и Черное море у нас никто никогда не заберет… И поверьте, любые провокации мы будем отбивать», — заявила Тимофеева.

Она добавила, что партнеры РФ по ПАЧЭС поддерживают Москву, однако признают, что в случае открытого голосования им придется сделать так, как «написано в методичках». Как отметила Ольга Тимофеева, они «забыли, что представляют свои страны и свои территории».

Депутат добавила, что за 30-летнюю историю ПАЧЭС превратилась в чисто политическую организацию. Здесь уже не решают проблемы граждан, а занимаются пинг-понгом взаимных обвинений. По мнению Тимофеевой, сообщество стран вокруг Черного моря может умереть, если в него не вдохнуть новый смысл.

Представитель Украины напал на члена российской делегации на саммите ПАЧЭС

Ранее, писал 5-tv.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров извинился перед коллегами из Индии за «балаган», который устроили представители западных стран на встрече G20.