Представитель Украины напал на члена российской делегации на саммите ПАЧЭС

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 540

ТАСС: в Анкаре на саммите ПАЧЭС напали на члена делегации из России

Представитель Украины напал на члена российской делегации на саммите ПАЧЭС

Фото: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenko

Читайте нас в: Дзен Новости

Украинская делегация пыталась превратить встречу в Анкаре в «цирк», но здравый смысл одержал победу.

Член украинской делегации, участвующей в заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре, напал на секретаря делегации РФ Валерия Ставицкого. Как сообщил ТАСС источник, присутствовавший на мероприятии, инцидент произошел в гостинице, где размещены участники саммита.

«Мы находимся в гостинице, разбираемся, принимаем необходимые меры», — добавил источник.

Пострадавшему сейчас оказывают медицинскую помощь.

Ранее члены Верховной рады Украины предприняли попытку сорвать выступление делегации из России в рамках проходящего в Турции саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. Об этом журналистам рассказала председатель Госдумы и исполняющая обязанности руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.

По ее словам, украинские коллеги устроили настоящий «цирк» во время совещания и воспрепятствовали выступлению дипломатов из России. Сорвать их речь не удалось, отметила Тимофеева.

Участница саммита добавила, что спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп старался предотвратить инцидент и способствовал удалению украинских дипломатов из зала. Шентоп призывал участников акции успокоиться и не предпринимать «неуместные» выпады.

Представители других делегаций осудили подобное поведение.

«Срывать любое выступление на дипломатическом форуме — это не дипломатический, не удобный и не вежливый поступок», — заметил в диалоге с «Известиями» депутат Великого национального собрания (парламента) Турции, глава Партии инноваций Озтюрк Йылмаз.

ПАЧЭС была создана российско-турецкими усилиями в 1993 году. В организации участвуют 13 стран, среди которых Россия, Турция, Украина, Армения, Грузия, Болгария и другие государства. Спикеры парламентов государств приняли участие в юбилейном саммите и 61-й Генеральной ассамблее ПАЧЭС.

В 2022 году украинская сторона пыталась добиться исключения РФ из сотрудничества. Тимофеева в декабре прошлого года прокомментировала, что страна прекратит оплачивать взносы в ассамблею и рассмотрит продолжение участия.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров извинился перед Индией за «балаган» западных стран на встрече G20.

+8° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
78.61
-0.70 87.00
-0.58
Знай край, да не падай: китайский совет дня на четверг, 4 мая

Последние новости

1:40
Голыми руками: жители Петербурга раздвигали автомобили для проезда МЧС к месту пожара
1:25
Ольга Картункова рассказала о романе со своим концертным директором
1:03
Жителей Москвы и Петербурга ждут морозные и снежные выходные
0:46
Певец Стас Пьеха посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
0:31
ВСУ сбили над Киевом собственный беспилотник
0:15
Не только любовь: пять важных составляющих крепких отношений

Сейчас читают

Поместье ушло чужим людям: скандальное завещание Зайцева раскрыли перед похоронами
Инициаторы «теплового поворота» в Германии сами решили обогреваться газом
«Все это время был со своей страной»: певица Юта о смерти Юдашкина
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео