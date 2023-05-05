Жена госпитализированного Петросяна пожаловалась на проблемы со здоровьем

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила о внезапном недуге, из-за которого пришлось менять планы. Молодая мама планировала в очередной раз вывести в свет наследника Вагана, но осталась дома — восстанавливаться после отравления. Отмененный поход в театр сильно расстроил звезду, и она пожаловалась подписчикам на плохое настроение.

«Чувствую себя отвратительно — отравилась», — написала она в личном блоге.

Плохое самочувствие настигло Брухунову на фоне бурного обсуждения состояния ее супруга. Как известно, Евгений Петросян был госпитализирован: 1 мая ему стало плохо после посещения стоматолога. Артист вызвал себе скорую помощь, после чего оказался в больнице с гипертонией. Чтобы контролировать самочувствие знаменитости, врачи перевели его в отделение реанимации. При этом сама Брухунова опровергала новости об отправке мужа в реанимацию. Сам артист также выходил на связь с поклонниками и успокаивал — у него просто «плановая проверка», и скоро он вернется домой.

И все-таки реанимация: почему врачи не решились лечить Петросяна в обычной палате

Пока юморист находился под наблюдением докторов, Брухунова продолжала жить своей обычной жизнью и делиться впечатлениями с поклонниками. Публиковала фото из ресторана, например, где радовалась «восхитительному обеду в одиночестве». Один из них, вероятно, и сыграл с женой юмориста злую шутку.

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