«Молитесь за него»: актер Джейми Фокс уже три недели в больнице

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 148

Американский актер Джейми Фокс уже три недели находится в больнице

«Молитесь за него»: актер Джейми Фокс уже три недели в больнице

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Звезда Голливуда уже долго время находится в медицинском учреждении. Его близкие призывают фанатов возносить просьбы Господу.

Три недели назад американскому актеру Джейми Фоксу потребовалась срочная медицинская помощь. Звезду госпитализировали.

Сейчас 55-летний актер находится в больнице в Джорджии. Джейми проходит медицинские обследования.

«Он нуждается во всех молитвах и добрых пожеланиях от своих фанатов», — сказали близкие актера.

При этом родственники актера до сих пор не сообщают, почему Джейми Фоксу потребовалась госпитализация. Приближенные к актеру люди сообщили, что он не сможет принять участие в новом сезоне шоу на американском телевидении, в котором является ведущим. Об этом сообщила онлайн-газета TMZ.

Родственники и близкие звезды, говорят, что Джейми идет на поправку, но не рассказывают что именно случилось с актером.

Фокс снялся в таких известных проектах как «Рэй», «Джанго освобожденный» и в популярной франшизе «Человек-паук».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Джейми Фокса госпитализировали во время съемок фильма с Кэмерон Диас. Они снимались в картине от Netflix «Снова в деле».

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