Супруга и дочь Валентина Юдашкина впервые вышли на связь после его смерти

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 268

Кутюрье скончался в возрасте 59 лет после продолжительной борьбы с онкологией.

Супруга и дочь Валентина Юдашкина впервые вышли на связь после его смерти

Фото: Nasser Berzane / Zuma / ТАСС

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Жена и дочь модельера Валентина Юдашкина спустя два дня после семейной трагедии вышли на связь с поклонниками. В социальных сетях они опубликовали информацию о прощании с законодателем моды.

Церемония состоится 6 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище и будет открытой: любой желающий может проводить покойного в последний путь. Супруга кутюрье прикрепила к посту фото, на котором он запечатлен с улыбкой на устах во время одного из последних показов.

Валентина Юдашкина не стало 2 мая, ему было 59 лет, последние годы он боролся с онкологией. Метастазы постепенно появились по всему телу, в том числе в головном мозге, но очагом онкологии была почка. Несмотря на недуг, мэтр продолжал работать и выходить в свет, не желал прятаться от камер и становиться затворником.

Месяцем ранее Юдашкин побывал в Израиле — успел навестить проживающую там маму. Несколько дней назад его состояние ухудшилось: врачи доставили звезду в больницу, но не смогли спасти.

До этого стало известно, что переехавшая в Израиль Алла Пугачева сейчас находится в Москве. Она была подругой кутюрье и носила его наряды на протяжении многих лет. По некоторым данным, артистка привезла в Россию маму покойного, а также планирует вместе с ней посетить церемонию прощания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что связывало семьи модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, ушедших из жизни с разницей в два дня.

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