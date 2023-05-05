Супруга и дочь Валентина Юдашкина впервые вышли на связь после его смерти

Жена и дочь модельера Валентина Юдашкина спустя два дня после семейной трагедии вышли на связь с поклонниками. В социальных сетях они опубликовали информацию о прощании с законодателем моды.

Церемония состоится 6 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище и будет открытой: любой желающий может проводить покойного в последний путь. Супруга кутюрье прикрепила к посту фото, на котором он запечатлен с улыбкой на устах во время одного из последних показов.

Валентина Юдашкина не стало 2 мая, ему было 59 лет, последние годы он боролся с онкологией. Метастазы постепенно появились по всему телу, в том числе в головном мозге, но очагом онкологии была почка. Несмотря на недуг, мэтр продолжал работать и выходить в свет, не желал прятаться от камер и становиться затворником.

Месяцем ранее Юдашкин побывал в Израиле — успел навестить проживающую там маму. Несколько дней назад его состояние ухудшилось: врачи доставили звезду в больницу, но не смогли спасти.

До этого стало известно, что переехавшая в Израиль Алла Пугачева сейчас находится в Москве. Она была подругой кутюрье и носила его наряды на протяжении многих лет. По некоторым данным, артистка привезла в Россию маму покойного, а также планирует вместе с ней посетить церемонию прощания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что связывало семьи модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, ушедших из жизни с разницей в два дня.