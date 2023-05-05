Небесное шоу: россияне смогут наблюдать полутеневое лунное затмение 5 мая
Россияне смогут наблюдать полутеневое лунное затмение 5 мая
Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru
Луна начнет блекнуть буквально на глазах в районе 18 часов вечера по московскому времени.
Сегодня вечером жители России смогут увидеть в небе необычную Луну. Правда для этого, им лучше вооружиться биноклями. Примерно с 18 до 22 часов по московскому времени произойдет полутеневое лунное затмение.
К половине девятого явление достигнет своего пика. Яркость Луны уменьшится, при этом весь диск останется освещенным. Луна будет блекнуть и потемнеет на глазах.
Этот эффект лучше всего фиксирует профессиональная фотоаппаратура, но шансы увидеть полутеневое затмение есть и у людей с очень острым зрением.
Читайте также
53%
-0.70 87.00
-0.58
Нашли ошибку?