Редкие кадры: тигрица Северина из Приморья впервые стала мамой

На камеру была запечатлена прогулка семейства по побережью.

В заповеднике Приморского края появился новый обитатель. Тигрица Северина впервые стала мамой. Редкой хищнице около четырех лет. А ее первенцу около шести месяцев.

Тигренок сопровождает мать во время обхода владений и активно изучает территорию. А вот охотиться молодой хищник начнет лишь через несколько месяцев.