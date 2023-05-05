Катя IOWA рассекретила пол и имя своего ребенка

Певица Катя IOWA после почти месяца молчания все-таки рассекретила пол и имя своего новорожденного малыша. Об этом она сообщила в одном из шоу с ведущим Павлом Волей.

Артистка призналась, что у них с мужем родился сын, которого они назвали Львом.

Катя Иванчикова родила первенца 31 марта. К слову, знаменитость более десяти лет мечтала забеременеть, но попытки оборачивались неудачами. Уже выписавшись из роддома, звезда начала делиться с подписчиками своими фотографиями. Многие отметили, что она шикарно выглядит, несмотря на усталость от бессонных ночей. Позже знаменитость писала, что скинула около десяти килограммов после родов.

Отцом малыша является супруг Екатерины и гитарист группы IOWA Леонид Терещенко. Она не раз утверждала в интервью, что в отношениях с мужем у них полная гармония и они способны справиться с любым кризисом.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Катя IOWA выписалась из роддома.