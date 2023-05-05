«Русские долго запрягают»: как Москва будет реагировать на атаку беспилотников на Кремль

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 119

Лавров: Россия ответит на атаку на Кремль конкретными действиями

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Лучше всего о реакции нашей страны скажет знаменитая поговорка.

Россия ответит на атаку дронов на Кремль конкретными действиями. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров на брифинге.

По его словам, не стоит рассуждать на тему, была ли атака беспилотников casus belli или поводом к новой войне.

«Это был враждебный акт. Совершенно ясно, что без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы», — говорит Лавров.

Также он добавил, что Россия ответит конкретными действиями и привел в пример знаменитую поговорку.

«Еще раз хочу сказать — у нас терпения много. Есть такая пословица: «Русские долго запрягают», — заключил глава МИД.

В ночь на 3 мая боевики киевского режима попытались атаковать Кремль. Дроны оперативно вывели из строя, а произошедшее сразу же расценили как спланированный теракт и покушение на президента России Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал работу ПВО в Москве.

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