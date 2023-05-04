«Тема для глубокого анализа»: Песков прокомментировал работу ПВО в Москве

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 151

Песков: специалисты усилят систему ПВО после атаки дронов на Кремль

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Что произошло во время атаки на Кремль? Какие меры власти примут?

Специалисты будут глубоко изучать вопрос о том, почему системы противовоздушной обороны не сработали во время атаки украинских беспилотников на Кремль. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Как и каким образом — это тема для глубокого анализа наших специалистов, они сделают свою работу», — заявил Песков.

Также он заверил работников СМИ, что в Москве усилены меры безопасности.

«Все будет усилено, и так уже все усилено, и в контексте подготовки к параду, ко Дню Победы, в целом резиденция президента охраняется», — заключил Песков.

В ночь на 3 мая боевики киевского режима попытались атаковать Кремль. Дроны оперативно вывели из строя, а произошедшее сразу же расценили как спланированный теракт и покушение на президента России Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин отреагировал на атаку беспилотников.

+8° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
78.61
-0.70 87.00
-0.58
Знай край, да не падай: китайский совет дня на четверг, 4 мая

Последние новости

1:25
Ольга Картункова рассказала о романе со своим концертным директором
1:03
Жителей Москвы и Петербурга ждут морозные и снежные выходные
0:46
Певец Стас Пьеха посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
0:31
ВСУ сбили над Киевом собственный беспилотник
0:15
Не только любовь: пять важных составляющих крепких отношений
23:57
И все-таки реанимация: почему врачи не решились лечить Петросяна в обычной палате

Сейчас читают

Поместье ушло чужим людям: скандальное завещание Зайцева раскрыли перед похоронами
Инициаторы «теплового поворота» в Германии сами решили обогреваться газом
«Все это время был со своей страной»: певица Юта о смерти Юдашкина
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео