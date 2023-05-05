Песков: в Кремле пока нет позиции по введению регулирования Telegram-каналов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 14

Могут ли появиться какие-то запреты или ограничения? Как на это смотрят власти?

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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В Кремле отреагировали на предложение главы совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева о необходимости ввести регулирование деятельности Telegram-каналов.

«Нет пока какой-то сформулированной позиции», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за прошедший год заработки известных российских тиктокеров снизились до 72%, а менее популярные интернет-звезды смогли повысить доходы до 25%.

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