Песков: в Кремле пока нет позиции по введению регулирования Telegram-каналов

В Кремле отреагировали на предложение главы совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева о необходимости ввести регулирование деятельности Telegram-каналов.

«Нет пока какой-то сформулированной позиции», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за прошедший год заработки известных российских тиктокеров снизились до 72%, а менее популярные интернет-звезды смогли повысить доходы до 25%.