«Сойдет на нет»: Байден управляет США с помощью рефлексов

Эксперт предположил, кто может победить в президентской гонке США в следующем году.

Первостепенной целью действующего президента США Джо Байдена — не пустить экс-главу Штатов Дональда Трампа в Белый дом. Об этом сообщил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с изданием ИА SM-News.

«В 2020-м году, когда Байдена выдвигали, были проблемы. В Демократической партии сказали, что его задача — вышибить Трампа. Страной, как прогнозировалось, будет управлять другой человек. Его миссия должна была завершиться в январе 2021 года», — заявил эксперт.

Он отметил, что Байден до сих пор удержался на посту вместе со своими приспешниками. Политик долго находился «на высших эшелонах власти», поэтому понимает механизм этой работы «отлично, на кончиках пальцев, как говорят американцы».

«Считаю, что он управляет Америкой на инстинктах и рефлексах, а не с точки зрения рационального принятия решений», — объяснил Васильев.

В том числе эксперт выразил предположение о том, кто может победить в президентской гонке США в 2024 году. Он уверен, что это будет человек, которого выдвинут вместо действующего вице-президента США Камалы Харрис. Хоть женщина и собирается баллотироваться на свой пост и в грядущей гонке, за полтора года может многое измениться.

«Байден, возможно, сам сойдет на нет вследствие умственного и физического состояния», — признался Васильев.

К слову, разговоры о том, что Америкой управляет вовсе не Байден, пошли давно. Например, американский журналист Брэндон Вейхерт предположил, что реальный президент США — это жена нынешнего лидера Джилл Байден. Она часто присутствует на рабочих встречах мужа в Белом доме и имеет огромное влияние на мужа. Тем более, первой леди Штатов такое положение очень выгодно, ведь в семью поступают приличные денежные выплаты.

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