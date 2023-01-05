В России развивается ипотека под 4% годовых на новостройки

Сразу несколько российских банков и застройщиков решили внедрить в пользование схемы покупки жилья через ипотеку под 4% годовых. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала коммерческий директор компании VIRA Ольга Кирилловых.

По словам эксперта, скидки будут действовать на определенные типы жилья. Ожидается, что уникальная программа лояльности будет достаточно востребованной.

«Такие предложения будут пользоваться спросом среди граждан, которым важно получить кредит с низким платежом, несмотря на увеличение стоимости жилья при таком варианте кредитования», — подчеркнула Кирилловых.

Эксперт подчеркнула, что за счет новогодних скидок россияне могут выгодно купить большое количество разнообразной недвижимости. Ольги Кирилловых отметила, что в ближайшие месяцы резкого падения цен на квартиры не будет, поэтому пользоваться «праздничными лотами» можно и нужно.

Впрочем, если говорить об отдаленном будущем, то в 2023 году спрос на жилье будет ниже, чем год и два года назад. Соответственно цены будут стагнировать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в новых регионах России начала действовать программа льготной ипотеки.