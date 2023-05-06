Опасные прогулки: в Петербурге впервые возбудили дело против руферов-экскурсоводов

За прогулки по крышам гида придется впервые ответить в суде. В Петербурге завели уголовное дело на руферов и, возможно, это остановит нелегалов, которые на каждом углу предлагают красивые, но смертельно опасные экскурсии. На маршрутах нет ограждений, всюду высоковольтные провода, но организаторов не пугают ни риски, ни штрафы за такие походы. Корреспондент «Известий» Максим Облендер изучил изнанку высотного бизнеса.

Их показания как под копирку. Они рассказывают, что залезли на крышу «просто посмотреть», ключ взяли, увидев, «где он лежит на фото в соцсетях». Этих гидов задержали с поличным во время экскурсий, многие из них оперативникам оказались знакомы.

«Ну это вроде как не запрещено», — говорит один из гидов.

«Тем не менее на вас уже составили один протокол, и сейчас повторный будет составляться», — говорят правоохранители.

«Ну ваше право, составляйте», — отвечает первый.

Правда, в этот раз уверенных в безнаказанности руферов спустили «с небес на землю». Под видом туристов кадры пейзажей делали оперативники.

«Административка» за незаконную предпринимательскую деятельность лишь начало. Материалы дела передали в следственные органы уже для возбуждения уголовных дел.

Ведь экскурсии не гарантируют безопасность посетителей. Да и сами руферы сидят на краю крыши, опираясь на хлипкую решетку. Гости пробираются под балками с торчащими гвоздями, карабкаются по ржавым лестницам и скользкой кровле, не всегда в удобной и пригодной для этого обуви.

Кажется, одно неловкое движение — и трагедии не избежать. Кроме того, туристов могло ударить током — провода на чердаках и крышах как особый антураж для фотосессии. Но это мало волнует гидов-нелегалов, ведь выручка на высоте. Билеты стоят больше 1000 рублей с человека. А штраф всего 500 рублей.

Правда, сейчас для руферов еще не сезон, в Петербурге плюс пять, но уже скоро количество желающих посмотреть на город с крыш возрастет в разы. И тем не менее легальных площадок в мегаполисе считанные единицы. Самая большая — в центре. Там 1200 квадратных метров и вход всего 200 рублей.

«Понятно, что еще не сезон, в Петербурге плюс пять, но уже скоро количество желающих посмотреть на город с крыш возрастет в разы. И тем не менее легальных площадок в мегаполисе считанные единицы. Это самая большая. Центр. 1200 квадратных метров. И вход всего 200 рублей. В хороший день выручка доходит до 200 тысяч. Нелегалам такая и не снилась», — рассказывает корреспондент.

Сами гиды отмечают, что «чердачный променад» — сфера конфликтная. Там у всех есть своя «крыша», с улицы абы кого не берут. Возможно, эту цепочку удастся распутать оперативникам, чтобы перед законом ответили и те, кто наверху, и те, кто контролирует их снизу. Пока же жильцы домов топовых адресов экскурсий с содроганием ждут лета и уже ежедневных содроганий шифера и кровли у себя над головами.