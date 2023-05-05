Посол РФ был вызван в МИД Польши, ему вручили ноту протеста

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 568

С чем связан такой шаг? Чего требуют польские власти?

Посол РФ был вызван в МИД Польши, ему вручили ноту протеста

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Российского посла Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши. Об этом сообщается на официальном сайте польского ведомства.

«Представителю Российской Федерации была вручена нота протеста в связи с заявлением бывшего уполномоченного по правам ребенка Российской Федерации Павла Астахова, призывающего к убийству посла Республики Польша в Москве», — говорится в сообщении.

Таким образом, власти Польши выразили решительный протест и потребовали немедленного возбуждения уголовного дела и наказания виновного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевски был вызван в здание МИД РФ на фоне ситуации с захватом школы при российском посольстве в Варшаве.

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