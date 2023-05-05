«Брак недолговечен»: парапсихолог предсказала развод Брутян и Прилучного

|
Полина Долгова
Полина Долгова 42

Парапсихолог Скрицкая: Прилучный не сможет долго изображать семьянина

«Брак недолговечен»: парапсихолог предсказала развод Брутян и Прилучного

Фото: Instagram* / bugevuge

Читайте нас в: Дзен Новости

Парапсихолог Скрицкая считает, что актриса не будет мириться с «выкрутасами Павла».

Актриса Зепюр Брутян родила своему мужу Павлу Прилучному сына. Кадры из палаты она опубликовала в своем блоге спустя несколько дней. На видео звезда «Мажора» выглядит счастливым до невозможности, но, кажется, что он еще не до конца понимает, во что попал.

Парапсихолог Оксана Скрицкая в беседе с изданием dni.ru рассказала, какое будущее ждет Прилучного и Брутян. По словам эксперта, скоро в их отношениях уйдет романтика. Ведь по сути, у них все развивалось настолько стремительно, что из цветочно-конфетного периода они отправились прямиков в роддом.

Парапсихолог сделала разбор, начиная с характеров пары. Павел творческий, общительный. Он хитер и азартен. Прилучный ориентирован на удовольствия мирского плана — свобода, алкоголь, женщины. В большей степени его волнует творческая самореализация. Несмотря на то, что Зепюр кажется ранимой — у нее очень взрывной характер.

«Она утончена, но внутри воин и не будет мириться с выкрутасами Павла. Зепюр артистична, духовна, с высоким интеллектом. И тверда в своих намерениях», — говорит Скрицкая.

Совместимость их брака хорошая. В нем есть: страсть, забота, общие интересы и творчество. В ближайшее время Брутян будет ориентирована на заботу о семье. У Павла же наоборот. Для него важнее всего — самореализация в работе. Он приземлен и подвержен некоторым страстям, считает парапсихолог.

Оксана Скрицкая отмечает, что в паре пребывает эйфория, но скоро она улетучится и наступит рутина. Союз Прилучного и Зепюр может быть успешным, если двое будут работать над отношениями.

«Но брак, к сожалению, недолговечен и продлится до шести или семи лет. И это не последний брак в жизни Павла и Зепюр», — заключила эксперт.

Таким образом парапсихолог объявила о возможном разводе только что родившей актрисы и развденного Прилучного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Прилучный и Брутян рассекретили имя новорожденного сына.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Огненная Змея выходит на арену: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 ма...

Последние новости

21:10
Жертв все больше: как не попасться на удочку дачных мошенников
20:49
Пользы мало, а деньги получают большие: как заставить блогеров платить налоги
20:27
«Брак недолговечен»: парапсихолог предсказала развод Брутян и Прилучного
20:10
В Госдуме перечислили способы помощи семьям с детьми
20:00
Задержаны диверсанты, планировавшие устроить в России фейковую акцию «Небесный полк»
19:50
Названы популярные направления отдыха по России на майские праздники

Сейчас читают

Экономист Чирков предрек кризис хуже, чем в 2008 году из-за решения США
Давка у гроба: проститься с Вячеславом Зайцевом пришла толпа народу
Как выглядит могила Горшка после обнаженной вакханалии фанатки
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео