«Идеальной тещи не бывает»: Харламов держит маму Ковальчук на дистанции

Комик Гарик Харламов: Идеальной тещи не бывает, поэтому она должна жить отдельно

Актер, продюсер, юморист и телеведущий Гарик Харламов прямолинейно высказался об отношениях с тещей. К слову, опыт у него богатый — женат третий раз как-никак. Однако, по собственным словам, идеальной тещи еще не встречал. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Новая теща» — как бы часто это слово не повторялось в творчестве комика, в жизни он предпочитает держаться на безопасном расстоянии.

«Идеальной тещи не бывает, нет, не бывает, 100%. Ну послушайте, а что такое идеальная теща? Это как? Самое главное правило — не жить с тещей в одном доме. Вот вы, девочки молодые, выйдете замуж — поймете. Потому что кухня… Вы на кухне кто? Царь и бог! А тут появляется кто? Мать! И кто тогда из вас царь и бог? Начинается что? Беда! А кто это все должен разруливать? Муж!» — эмоционально возмущался Харламов.

Комик абсолютно уверен, что никакого мира быть не может, если в доме есть женщина главнее и авторитетнее жены. Пока теща будет порхать над плитой, любимая доченька будет испепелять ее взглядом! Поэтому лучше всего, считает артист, когда мама супруги живет где-нибудь отдельно со своим мужем, приезжает на праздники, радуется встрече и веселому застолью, а потом что? Уезжает! Вот тогда будет идиллия.

«Ну, у всех по разному. Моя теща, кстати говоря, вообще молодец, она держит дистанцию, это самое главное. Да, держит дистанцию, и это прекрасно», — заключил юморист.

Примечательно, что свою маму Харламов их дома не выгонял, когда был женат на актрисе Кристине Асмус. Все как-то уживались в его большом доме. Наталья Игоревна не просто соседствовала с невесткой, но и обсуждала в публичном поле детали ее развода с любимым сыном, защищала и отстаивала его порядочность. Чем же хуже теща? Тем, что сделает то же ради своей дочери?

