«Провожания не любим»: «копия Асмус» отказалась обнимать Харламова
Харламов опубликовал фото прощания на перроне с новой девушкой
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
По мнению многих поклонников, спутница комика очень похожа на его бывшую супругу.
Несмотря на слухи о расставании, Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук все еще вместе. А на днях девушка юмориста опубликовала в личном блоге новое совместное фото с возлюбленным.
Облаченные в спортивные костюмы, они стоят в обнимку на перроне возле железнодорожных путей.
«Провожания мы не любим», — подписала фото она.
Стоит отметить, что слухи о расставании с Ковальчук, которую поклонники не перестают сравнивать с Кристиной Асмус, Харламов спровоцировал сам. Комик опубликовал в личном блоге пост, в котором весьма сильно радовался возвращению шоу «Давай поженимся!».
Ранее 5-tv.ru писал, что Асмус сравнила своего нового избранника с Харламовым.
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