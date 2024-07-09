Назло Асмус: Харламов и Ковальчук отметили семейный праздник

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 85 0

Харламов и Ковальчук отметили День семьи, любви и верности вместе

Назло Асмус: Харламов и Ковальчук отметили семейный праздник

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Конфликт Харламова и Асмус

Комик и актриса после свадьбы стали все чаще делиться совместными снимками и акцентировать внимание на новом статусе.

Юморист Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук, которые узаконили отношения в начале июня, позлили экс-супругу комика Кристину Асмус совместным снимком в День семьи, любви и верности, который в России отмечали накануне. Об этом пишет 7Дней.ru.

Харламов и Ковальчук провели вместе семейный праздник. Фото: Instagram* / katerinakovalchyk

На снимке Ковальчук нежно обняла мужа и положила голову на его плечо. Харламов же мимо праздника тоже не прошел. В социальной сети он опубликовал шуточное видео. Тем самым знаменитость дал понять, что невероятно влюблен в свою жену.

И все бы ничего, но, кажется, не просто так пара стала так часто погружать публику в дела семейные.

Некоторые предположили, что знаменитости делают это назло Асмус. Ведь она не совсем поверила экс-мужу, что он остепенился и создал семью. Когда подписчик спросил ее, почему комика нет на выпускном дочери, она огорошила едкой шуткой.

«Зарабатывает на следующий раздел имущества», — написала звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России отмечали День семьи, любви и верности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Конфликт Харламова и Асмус
16 июн
Асмус высмеяла новый брак Харламова: «Зарабатывает на следующий раздел имущества»
29 мая
Любовь, ревность или тоска: почему Гарик Харламов решился на третий брак
4 апр
«Не умею прощать»: почему Кристина Асмус развелась с мужем и не общается с семьей
3 мар
Вернись, я все прощу? Забывшая обо всех обидах Асмус пытается вернуть Харламова
13 дек
Увела его из семьи, но осталась ни с чем? Почему брак Харламова и Асмус был обречен
31 авг
«Провожания не любим»: «копия Асмус» отказалась обнимать Харламова
13 июн
«Один в один»: Кристина Асмус сравнила нового избранника с Харламовым
6 мая
Асмус съехала от Харламова спустя три года после развода: «Экономим на всем»
18 апр
«Бессознательный поиск»: фанаты Асмус заподозрили ее в тайной любви к Петрову
18 апр
Возлюбленный Асмус вышел из тени после табу Харламова: «Нужно быть бойцом»
+28° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
88.17
0.04 95.66
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:00
Бастрыкин: за 2023 год из окон выпали 335 детей
17:52
Путин наградил премьера Индии Моди высшей госнаградой России
17:26
Яна Троянова* внесена в список террористов и экстремистов
17:20
Голые в городе: аномальная жара вынудила россиян избавиться от одежды
16:50
«Буду разводиться с мразью»: Гогена Солнцева избил любовник жены
16:48
В России введут отсрочку от призыва для сотрудников прокуратуры и СК

Сейчас читают

Мясо откуда - от верблюда: на прилавках рынков может появиться верблюжатина
«Макрон осуществил очень эффективную манипуляцию»: как выборы привели Францию к параличу
«Интересная история»: какие шансы на победу в полуфинале Евро-2024 у Франции и Испании
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака