Любовь, ревность или тоска: почему Гарик Харламов решился на третий брак

Юморист Гарик Харламов много раз говорил, что не готов к новому браку. Что его заставило изменить свою позицию, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Гарик Харламов сделал предложение руки и сердца актрисе Катерине Ковальчук. Почему шоумен долгое время не решался в третий раз связать себя узами брака? Какую роль в отношениях пары сыграл актер Никита Кологривый? И удалось ли Харламову разъехаться с бывшей женой Кристиной Асмус? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мама у меня блогер. Она все везде знает. Знает больше меня вообще обо всем. Она уже здесь все сняла, так что… Все мама. Она вообще молодец… Катя — девушка наша. Конечно, смотрите. Вряд ли я чужую девушку держал бы», — поделился юморист.

Недавно Гарик Харламов после долгого перерыва посетил кинопремьеру, на которую привел сразу двух дорогих ему женщин — маму и возлюбленную Катерину Ковальчук. Поклонники были удивлены. Ведь еще три месяца назад СМИ писали: пара рассталась. В феврале сам Харламов заявлял, что снова одинок.

«Я настолько большая планета, что у меня много спутников и спутниц. После восьми лет первого брака, восьми лет второго самое лучшее — это побыть немножечко одному», — уверял артист.

Катерина всю зиму провела в США. Компанию ей составил красавец-актер Владислав Ценев. А недавно начала сниматься в романтической комедии с Никитой Кологривым. По сценарию ему предстояло обаять героиню Ковальчук. Поклонники уверены: это стало решающим фактором в примирении пары. Ведь Гарик никогда не скрывал, что ревнив.

«Катя снимается сейчас с Никитой Кологривым. Представляете? Удивительно. Он молодец. Меня он еще вроде не *******. Ждем, ждем. Никита — актер. Поэтому это их работа, конечно», — отметил Харламов.

«Влюбленные ссорятся. Это только к лучшему. Когда отношения спокойные и тихие, это никому не нужно. Это все наскучивает. А если в отношениях огонек, если ссоры, если эти страсти мексиканские — это так круто! Артисты наши это обожают», — высказался светский журналист Денис Сорокин.

Причины размолвки Харламов и Ковальчук не раскрывали. Многие считают: актрисе не нравилось, что возлюбленный делил жилплощадь с бывшей женой Кристиной Асмус.

«Мы все, как лемминги, живем в огромном доме», — говорил юморист.

«Недавно на шоу Гарик сказал, что он ей отдал дом. И из-за чего конфликт у них начался, что дом-то он не отдавал никакой… — „Ушла, а живешь надо мной, и я тебя содержу“», — рассказала светский журналист Мария Банк.

После публичной перепалки Кристина Асмус все-таки съехала с дочерью из коттеджа Гарика Харламова. А спустя время бывшие супруги наладили отношения. Актриса выкладывала в сеть их переписки, совместные фото и признавалась ему в теплых чувствах.

«На самом деле у меня прекрасные отношения со всеми моими бывшими.

А почему нет? А чего же должны *******? Надо быть нормальными людьми, и все будет хорошо», — подчеркнул Харламов.

Фанаты прочили бывшим супругам скорое воссоединение. После развода Асмус встречалась с коллегой по сцене Романом Евдокимовым. Но как раз в феврале удалила все совместные фото, перестала появляться с ним на публике. И назвала Гарика семьей.

«Кристина все не угомонится. Какая он ей семья?».

«Что тут происходит? Они вместе?».

«Когда вы разошлись, надо расходиться и территориально тоже. Конечно же, это все влияет», — объяснила психолог Юлия Хадарцева.

Пользователи сети считают: Асмус флиртовала с Гариком, чтобы позлить Ковальчук. Но, несмотря на это, юморист вернулся к Катерине.

«Главное, чтобы людям просто было хорошо вместе», — заявила возлюбленная юмориста.

«Да сто процентов. Нам прекрасно», — подтвердил Харламов.

А недавно шоумен сделал Ковальчук предложение руки и сердца. Примечательно, что ранее Гарик заявлял: он больше не собирается идти в ЗАГС.

«Заново жениться? Подождите. Мне два пока достаточно. Нет, я об этом не думал даже», — сказал артист.

«Брак — это хомут на шею, это обязанности. Конечно, ему хотелось насладиться свободой. Я его понимаю прекрасно. Потому что когда приходит домой, он понимает, что ему не нужно думать о том, что сейчас захочет его супруга, что опять нужно выполнять ее прихоти. Ему, наверное, хотелось просто спокойной холостяцкой жизни», — выразил свое мнение журналист Сорокин.

«Когда мы несколько раз на чем-то обжигаемся, нам очень страшно пробовать снова и снова. Поэтому у него проходят свои истории, где он привыкает, свыкается и пробует еще раз не обжечься», — объяснила психолог Хадарцева.

Кристина Асмус никак не отреагировала на новость о помолвке. Сам артист, у которого за плечами два развода, надеется, что этот брак станет последним. Харламов мечтает, что после свадьбы возлюбленная Екатерина Ковальчук подарит ему ребенка.