В Петербурге опечатали Малый драматический театр

В Санкт-Петербурге опечатали двери Малого драматического театра. Кадры с места имеются в распоряжении 5-tv.ru.

На ролике видно — вокруг никого. К двери здания приклеена бумага с надписью: «Опечатано 05.05.2023. В 23:00». На ней же печать Роспотребнадзора.

Какая-либо информация об этом на сайте театра отсутствует. Причины выясняются.

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