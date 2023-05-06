В Петербурге опечатали Малый драматический театр

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 259

Какая-либо информация об этом на сайте театра отсутствует.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге опечатали двери Малого драматического театра. Кадры с места имеются в распоряжении 5-tv.ru.

На ролике видно — вокруг никого. К двери здания приклеена бумага с надписью: «Опечатано 05.05.2023. В 23:00». На ней же печать Роспотребнадзора.

Какая-либо информация об этом на сайте театра отсутствует. Причины выясняются.

В марте в Северной столице закрыли десятки баров на самой известной «тусовочной» улице — Думской. Причина — в заведениях заметили подростков, распивающих напитки. В прошлом месяце сотрудники Следственного комитета (СК) и МВД неожиданно для недобросовестных владельцев заведений нагрянули к ним «в гости».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что до семи человек могли заразиться корью в общежитии РГУ нефти и газа в Москве.

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