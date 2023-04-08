Веселье окончено: СК нагрянул с проверкой в бары на Думскую в Петербурге

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 348

СК нагрянул с проверкой в бары на Думскую в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Kunz; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

У посетителей заведений проверяют паспорта.

В Санкт-Петербурге на одной из самых знаменитых улиц города — Думской — сотрудники Следственного комитета (СК) и МВД проводят рейд по барам. Причиной тому стало — расследование уголовного дела по факту вовлечения несовершеннолетних в употребление алкоголя. В марте десятки популярных заведений были опечатаны. В эту ночь они оказались снова открытыми. Кадры с места событий показал корреспондент «Известий» Семен Егоров.

«СК совместно с МВД проводят рейд на Думской — закрывают клубы, бары. Многие посетители уже оказались на улице. Некоторые не покидают свои места, они допивают свои коктейли», — рассказывает журналист.

По его словам, чтобы покинуть заведение, его посетителям нужно показать паспорт сотрудникам МВД.

«Проверяют на возраст посетителей. Если меньше 18 лет, то, соответственно, составляются протоколы», — сказал Егоров.

Известно, что одно из заведений отказалось открывать двери. Хотя там, по предварительной информации, была слышна музыка. В итоге дверь пришлось вскрывать с помощью болгарки, этот процесс также заснял журналист.

Реки алкоголя и пьяные школьницы: следователи взялись за бары в Петербурге

По данным следственного управления СК по городу, в настоящее время правоохранители работают в 13-и заведениях на Думской и Ломоносова.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Миссис Россия 2015» сломала шлагбаум в своем дворе в Петербурге и получила от соседей.

+3° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
82.40
1.73 90.29
2.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля, для всех знаков зодиака
3:00
Лазарева суббота: что можно есть и что нельзя делать 8 апреля
2:43
Выходные порадуют жителей Петербурга теплой погодой
2:25
Веселье окончено: СК нагрянул с проверкой в бары на Думскую в Петербурге
1:47
Опубликованы кадры с места теракта в Тель-Авиве
1:19
Минобороны РФ: Киев готовит провокацию с химоружием в Сумской области

Сейчас читают

На несколько десятков миллионов: подруга рассекретила список подарков на день рождения Киркорова
Как способ развития: певица Мэри Ян рассказала о своем отношении к мультфильмам
Боятся вскрыть раны: в Москве прошла премьера спектакля «Разговоры после погребения»
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео