Кипелов выступил перед российскими бойцами в Сирии

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Алексей Панков
Алексей Панков 29

Валерий Кипелов выступил перед российскими бойцами в Сирии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Музыкант исполнил песни военных лет, а также собственные хиты.

Перед российскими бойцами на российской авиабазе Хмеймим в Сирии выступил рок-музыкант Валерий Кипелов. Об этом сообщило Минобороны страны. Также расположение солдат посетила певица Анастасия Спиридонова. Вместе они исполнили собственные хиты и песни времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, перед военнослужащими выступили российские писатели Олег Рой и Вадим Глухов. Гости поблагодарили российских солдат за теплый прием и пожелали успехов.

«Я себя чувствовала частью чего-то важного, потому что ребята здесь не избалованы. И, конечно, говорят, что песня работать и жить помогает. Я думаю, она вообще всем людям помогает. Мне сложно подобрать слова», — отметила Спиридонова.

Также с солдатами встретились член Комитета по обороне и безопасности Николай Кондратюк и член Комитета по социальной политике Андрей Чернышов. Они ознакомились с условиями несения службы российскими военными, осмотрели жилые и бытовые помещения, провели встречу с командованием и офицерами, а также вручили памятные подарки.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль нанес ракетный удар по окрестностям сирийского Алеппо. По данным местных журналистов, погиб один военный, еще семь человек получили ранения.

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