В Нижнем Новгороде взорвали авто, в котором находился Захар Прилепин
| Происшествия 923
Писателю оказывают помощь врачи.
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился Захар Прилепин. Об этом пишет Telegram-канал 112.
По предварительным данным, писателю оказывают медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы.
По некоторым сведениям, Прилепин ехал к семье в Нижний Новгород в автомобиле на заднем сиденье. Сработало взрывное устройство под днищем машины. Есть один погибший, Прилепин ранен.
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