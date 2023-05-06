Карл III коронован на престол короля Великобритании

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 40

На YouTube-канале королевской семьи ведется прямой эфир. Любой желающий может понаблюдать за церемонией.

Карл III коронован на престол короля Великобритании

Фото: Reuters / PHIL NOBLE

Читайте нас в: Дзен Новости

Коронация британского короля Карла III прошла в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. 6 мая Церемония подошла к своему финалу. YouTube-канал королевской семьи ведет прямую трансляцию.

Во время церемонии архиепископ Кентерберийский, духовный глава Церкви Англии Джастин Уэлби вознес корону святого Эдуарда Исповедника на голову Карла III.

На коронации также собираются венчать на царство жену британского монарха королеву-консорта Камиллу.

Ранее в этот же день Карл III прошел таинственный обряд. Монарх был помазан елеем на царствование. Этот обряд скрыт от посторонних глаз. Он проходит исключительно между королем и архиепископом.

Великобритания будет три дня праздновать эту церемонию. Ожидаются парады авиации, концерты и торжественные обеды.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробную информацию о том, почему британцы не любят своего нового короля.

+4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
Минобороны: из украинского плена возвращены трое российских летчиков
15:51
«Грязно и подло»: в Росгвардии отреагировали на подрыв машины Прилепина
15:44
Карл III коронован на престол короля Великобритании
15:32
Модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
15:22
В России внешний долг по отношению к ВВП снизился до исторического минимума
15:12
«Соображаем на троих»: Ольга Орлова впервые показала любимых мужчин

Сейчас читают

«Невозможно скрыть» — Захарова о покушении на Прилепина
Против безумной фанатки Горшенева возбудили дело
Ми-28 и Су-25 громят позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео