Дурной знак: корона едва не рухнула с головы Карла III во время коронации

Свидетелями неприятного инцидента могли стать около двух тысяч человек, наблюдающих за торжеством в зале Вестминстерского аббатства.

Карла III официально короновали в Великобритании. Церемония прошла 6 мая в Вестминстерском аббатстве и едва не обернулась неприятным инцидентом. С головы нового монарха чуть не упала корона.

По традиции на нового короля должны одеть корону святого Эдуарда. Однако с первого раза архиепископу Кентерберийскому не удалось возложить ее на голову правильно. Испугавшись, что символ власти упадет на пол, священнослужитель снял корону с головы и повторил попытку. Ему даже пришлось слегка присесть и убедиться, что головной убор не спадет. Эти кадры вошли в прямую трансляцию.

За торжеством в зале наблюдали более двух тысяч гостей. Сидевшие в первых рядах наверняка заметили заминку с короной. К слову, сейчас она весит чуть больше двух килограммов. Впервые этот символ власти был использован в 1661 году — во время коронации Карла II. Однако тогда головной убор весил в разы больше, из-за чего монархи ее не носили. Только в 1911 году, на коронации Георга V, корону облегчили.

Падение короны с головы правителя во время коронации — дурная примета. Считается, что вслед за короной скоро падет и правитель. Так произошло на коронации российского императора Александра II. Только корону потерял не он, а его супруга — императрица Мария Александровна. Считается, что тогда она сказала: «Это знак, что я недолго буду носить ее». Действительно, позднее Александр II разошелся с супругой, после чего у него появилась новая семья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что несколько военных упали в обморок на коронации.