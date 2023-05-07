Рыдающая певица Слава сообщила о личной трагедии

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 13 034

Певица Слава сообщила о личной трагедии

Рыдающая певица Слава сообщила о личной трагедии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ANDREY ERSHTREM

Читайте нас в: Дзен Новости

Недавно артистка стала бабушкой. Ее слезы заставили поклонников предположить самое страшное.

Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, перепугала поклонников видеороликом в личном блоге. В кадре артистка появилась в слезах, не говоря при этом ни слова. Подписчики тут же предположили, что в семье звезды произошла трагедия. Около месяца назад дочь Сланевской Александра Морозова подарила ей первого внука. Радости не было предела, исполнительница только и говорила о своей новой роли, жутко переживала из-за осложнений и вынужденного кесарева сечения. Неужели беда приключилась с малышом?

Страхи фанатов не оправдались, беда случилась не в семье Славы. Оказалось, кадры были посвящены ее другу и коллеге, режиссеру Михаилу Хлебородову, сделавшему много для ее карьеры. Мастер неожиданно скончался в возрасте 56 лет. Вероятно, для Сланевской новость о его смерти стала шоком.

«В небо, Миша…» — с болью подписала артистка опубликованный позже пост, посвященный покойному.

Причины смерти Хлебородова пока не разглашаются. Он не был широко известен в массах, однако в мире шоу-бизнеса эта фамилия имеет большой вес. В 90-х и нулевых режиссер снимал клипы для звезд первой величины. Среди них Дмитрий Маликов, Валерия, Алена Свиридова, группы «Мумий Тролль», «Моральный кодекс», «Белый орел», «Мальчишник», «Кар-мэн», «Маша и медведи». Мастер также снял дилогию «Параграф 78», в которую пригласил певицу Славу после совместной работы над видео к ее песням.

В последние дни российский бомонд потерял сразу нескольких знаменитостей. В их числе мэтры фэшн-индустрии Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Скончались с разницей в два дня. Последнего похоронили накануне на Троекуровском кладбище. Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные интервью со звездными друзями Юдашкина, что пришли попрощаться с ним. Артисты рассказали, каким запомнили легендарного модельера.

Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Рекомендации звезд: знаки зодиака, которым в мае нужно переосмыслить свою...

Последние новости

9:31
Военный эксперт Михайлов назвал основания для применения ядерного оружия
9:30
Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна
9:12
Внук Татьяны Васильевой объяснил, почему переехал из Германии в Россию
8:53
Австралийцу грозит публичная порка за пьяный дебош в Индонезии
8:34
Кеннеди-младший назвал невозможным проигрыш РФ на Украине
8:15
Пятеро боевиков ВСУ погибли от огня собственной артиллерии в Марьинке

Сейчас читают

Рыдающая певица Слава сообщила о личной трагедии
Бился против ВСУ и держался один: что известно о подозреваемом в покушении на Прилепина
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ
Что можно и нельзя делать 7 мая в Евсеев день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео