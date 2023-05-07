Не все одинаково полезны: как правильно выбирать фрукты и овощи

С наступлением теплого сезона прилавки заполняются фруктами и овощами. Как выбрать лучшие?

Покупать любые продукты следует только в установленных местах торговли. В магазине в случае сомнений можно обратиться к ответственному специалисту по качеству.

На рынке продавец обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность товара. В лавке должна поддерживаться чистота, продавец должен соблюдать правила гигиены и носить форму.

Также важно учитывать сезонность продуктов. Нередко внесрочный урожай получают с помощью химии. Даже у качественных несезонных фруктов и овощей бывает невыраженный вкус. Обращать внимание нужно на внешние признаки.

Однородный цвет без пятен и налета; Естественный запах без посторонних ароматов; Плоды должны быть крепкими, в меру упругими.

По возможности следует оценить состояние наощупь. Слишком твердый — еще не созрел; слишком мягкий — перезрел и начал гнить.

Не стоит покупать фрукты и овощи с признаками повреждений. Наконец, полезно избегать продавцов, предлагающих скидку на некачественный товар.