Не все одинаково полезны: как правильно выбирать фрукты и овощи

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 49

При покупке внимание нужно обращать не только на сами продукты, но и на продавца.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert; 5-tv.ru

С наступлением теплого сезона прилавки заполняются фруктами и овощами. Как выбрать лучшие?

Покупать любые продукты следует только в установленных местах торговли. В магазине в случае сомнений можно обратиться к ответственному специалисту по качеству.

На рынке продавец обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность товара. В лавке должна поддерживаться чистота, продавец должен соблюдать правила гигиены и носить форму.

Также важно учитывать сезонность продуктов. Нередко внесрочный урожай получают с помощью химии. Даже у качественных несезонных фруктов и овощей бывает невыраженный вкус. Обращать внимание нужно на внешние признаки.

  1. Однородный цвет без пятен и налета;
  2. Естественный запах без посторонних ароматов;
  3. Плоды должны быть крепкими, в меру упругими.

По возможности следует оценить состояние наощупь. Слишком твердый — еще не созрел; слишком мягкий — перезрел и начал гнить.

Не стоит покупать фрукты и овощи с признаками повреждений. Наконец, полезно избегать продавцов, предлагающих скидку на некачественный товар.

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