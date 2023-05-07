«У малыша другие планы»: супруга Прилучного родила раньше срока

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Алексей Панков
Алексей Панков 146

Супруга Павла Прилучного родила актеру сына раньше срока

«У малыша другие планы»: супруга Прилучного родила раньше срока

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Из-за этого Зепюр Брутян не успела подготовить дом к появлению малыша.

Сын Павла Прилучного и Зепюр Брутян должен был появиться на свет несколько позже. Об этом сообщила мама малыша в своем блоге. По ее словам, они с супругом завершали ремонт в доме и были уверены, что у них есть еще несколько дней, чтобы все подготовить.

«Мы были уверены, что у нас еще есть 5-10 дней, чтобы завершить наше гнездование. Но у малыша были другие планы», — отметила актриса.

Девушка родила первенца 28 апреля. Несмотря на ранний срок, все прошло хорошо. Во время родов Брутян поддерживал Павел Прилучный. Актеру даже доверили перерезать пуповину. После публикации новости семейную пару начали поздравлять с пополнением близкие и поклонники.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зепюр Брутян впервые показала их новорожденного малыша. Лицо мальчика, как часто делают суеверные люди, закрыто смайликом.

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