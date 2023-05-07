Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна

Писателя Захара Прилепина, который пострадал при подрыве автомобиля 6 мая в Нижегородской области, успешно вывели из медикаментозного сна после вчерашней операции. Сейчас он находится в сознании и чувствует себя хорошо, сообщили в его пресс-службе.

«В бодром расположения духа, насколько это возможно в данной ситуации. Чувствует себя хорошо. Передавал спасибо всей родне», — сказала представитель писателя Елизавета Кондакова.

Взрыв автомобиля с Захаром Прилепиным произошел 6 мая около 11 часов утра в районе поселка Пионерское Нижегородской области. Его водитель и соратник в результате погиб, сам писатель был госпитализирован в ближайшую больницу в тяжелом состоянии. Ему диагностировали тяжелую сочетанную травму, минновзрывное ранение, контузию обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.

В СК РФ возбудили дело по статье теракт. Подозреваемый задержан. Ранее 5-tv.ru сообщал, что участковые раскрыли подробности задержания подозреваемого в теракте против Захара Прилепина. Он пытался обмануть их историей про пруд и куропаток.