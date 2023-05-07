«Инфекции и другие проблемы»: почему нельзя терпеть, когда хочется в туалет
Онколог-маммолог Назлиев: задержка мочеиспускания может привести к инфекциям в организме
Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff
Игнорировать позывы к мочеиспусканию категорически нельзя.
Часто бывает так, что у человека неожиданно возникают естественные потребности, а туалета поблизости нет. Многие предпочитают в такой ситуации «потерпеть», но чем это чревато?
«Если не опорожнять мочевой пузырь, когда это необходимо, это может привести к инфекциям мочевого пузыря, инфекциям почек и даже к образованию камней в почках», — написал онколог-маммолог Данаил Назлиев в своем Telegram-канале.
Задержка мочеиспускания может вызвать повышенное артериальное давление, что приводит к долгосрочным проблемам со здоровьем. Поэтому игнорировать позывы к мочеиспусканию — нельзя.
Медик советует, что если человек попал в ситуацию, когда нет возможности добраться то туалета, то лучшим решением будет найти безопасное и незаметное место, чтобы справить нужду. Можно постараться найти общественный туалет или ближайший ресторан, или кафе.
Важно помнить, что у мочевого пузыря есть свойство расширяться. В нем множество рецепторов, которые сообщают мозгу импульсы о том, насколько он наполнен.
Когда жидкость задерживается в организме, то мочеиспускательный канал приоткрывается, из-за чего бактерии проникают в пузырь, вызывая цистит или же пиелонефрит.
Если мочевой пузырь сильно растягивается, длительно и регулярно, то со временем мышцы его могут ослабнуть или даже атрофироваться и потерять способность к сокращению. В дальнейшем может появиться недержание мочи.
Симптомы цистита:
- учащенное, болезненное мочеиспускание малыми порциями;
- боль и резь;
- жжение;
- цвет мочи;
- ухудшение самочувствия.
Симптомы острого пиелонефрита:
- высокая температура;
- тошнота;
- слабость;
- ноющая боль в боку или внизу спины;
- частое мочеиспускание;
- отеки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что назван эффективный способ избавления от ночных кошмаров.
Читайте также
33%
-1.79 84.91
-2.09
Нашли ошибку?