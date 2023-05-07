«Инфекции и другие проблемы»: почему нельзя терпеть, когда хочется в туалет

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 117

Онколог-маммолог Назлиев: задержка мочеиспускания может привести к инфекциям в организме

«Инфекции и другие проблемы»: почему нельзя терпеть, когда хочется в туалет

Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff

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Игнорировать позывы к мочеиспусканию категорически нельзя.

Часто бывает так, что у человека неожиданно возникают естественные потребности, а туалета поблизости нет. Многие предпочитают в такой ситуации «потерпеть», но чем это чревато?

«Если не опорожнять мочевой пузырь, когда это необходимо, это может привести к инфекциям мочевого пузыря, инфекциям почек и даже к образованию камней в почках», — написал онколог-маммолог Данаил Назлиев в своем Telegram-канале.

Задержка мочеиспускания может вызвать повышенное артериальное давление, что приводит к долгосрочным проблемам со здоровьем. Поэтому игнорировать позывы к мочеиспусканию — нельзя.

Медик советует, что если человек попал в ситуацию, когда нет возможности добраться то туалета, то лучшим решением будет найти безопасное и незаметное место, чтобы справить нужду. Можно постараться найти общественный туалет или ближайший ресторан, или кафе.

Важно помнить, что у мочевого пузыря есть свойство расширяться. В нем множество рецепторов, которые сообщают мозгу импульсы о том, насколько он наполнен.

Когда жидкость задерживается в организме, то мочеиспускательный канал приоткрывается, из-за чего бактерии проникают в пузырь, вызывая цистит или же пиелонефрит.

Если мочевой пузырь сильно растягивается, длительно и регулярно, то со временем мышцы его могут ослабнуть или даже атрофироваться и потерять способность к сокращению. В дальнейшем может появиться недержание мочи.

Симптомы цистита:

  • учащенное, болезненное мочеиспускание малыми порциями;
  • боль и резь;
  • жжение;
  • цвет мочи;
  • ухудшение самочувствия.

Симптомы острого пиелонефрита:

  • высокая температура;
  • тошнота;
  • слабость;
  • ноющая боль в боку или внизу спины;
  • частое мочеиспускание;
  • отеки.

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