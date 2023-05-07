В МИД Турции заявили о предложениях США направить свои С-400 на Украину

США предлагали Турции поставить киевскому режиму свои системы ПВО С-400, однако в Анкаре исключили подобные возможности. Об этом глава МИД страны Мевлют Чавушоглу рассказал в интервью изданию Habertürk.

По словам турецкого министра, американцы делали несколько разных предложений, которые касались военной техники. Штаты требовали контроля и мотивировали свои слова обеспечением независимости, уточнил дипломат. Он также задался риторическим вопросом:

«Где тогда наша независимость?»

Мевлют Чавушоглу отметил, что сегодняшние проблемы во взаимоотношениях Турции и США вызваны отказом Анкары на предложения по С-400. Он добавил, что страна решила показать свою непокладистость.

«Нам даже предлагали отправить их на Украину, мы сказали нельзя. Такие предложения были», — прокомментировал Чавушоглу.

С 2017 года у Турции и России был заключен контракт о поставке систем С-400. ПВО были получены юго-восточной страной в 2019 году. США, в свою очередь, потребовали от Анкары отказаться от российских систем и отдать предпочтение в пользу Patriot, однако та отказалась. В качестве ответных мер Вашингтон лишил Турцию поставок истребителей F-35 и ввел ограничения в отношении первых лиц оборонно-промышленного комплекса страны.

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