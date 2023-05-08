Демонтаж монумента очень опасен не только для близлежащих строений Почему он может уничтожить всю страну?

Власти Украины хотят демонтировать советский герб на щите монумента Родина-Мать и заменить его на трезубец. Это может привести к полному разрушению памятника, а следом и зданий в нескольких районах Киева. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с 5-tv.ru рассказал, почему украинские чиновники упорствуют вопреки здравому смыслу.

«Технически это, безусловно, невозможно. Памятник такой высоты, такой массы, такой величины демонтировать или обрушить — невозможно и опасно», — подчеркнул Богдан Безпалько.

По словам эксперта, украинские националисты давно стремились разрушить ряд памятников, посвященных единению России и Украины. В этом смысле их заветной мечтой стала Родина-Мать. Но прежде киевские власти, напомнил Безпалько, пытались либо замаскировать советскую атрибутику, либо сместить внимание на другие акценты: проецировали на монумент различные изображения, драпировали щип, украшали голову скульптуры венком из красных маков — символом скорби и памяти.

«Безусловно, это были полумеры, но все эти стремления, которые выразились в уничтожении массы других памятников, они обратили Украину в ту бездну, куда могли бы обрушить здания Печерского района (одного из центральных районов Киева. — Прим. ред.) в случае возможного демонтажа памятника Родине-матери», — прокомментировал Безпалько.

Политолог считает, что Украина могла бы быть процветающей страной, но она выбрала путь гражданской войны. Собственноручно и поэтапно страна уничтожала свою промышленность, экономику и народ.

«Украина рухнула в пропасть, которую для нее вырыли когда-то талантливо те самые украинские националисты, до сих мечтающие разрушить памятник Родине-матери», — отметил Богдан Безпалько.

В заключение эксперт напомнил, что за все годы независимой Украины население страны сокращалось стремительнее, чем во времена 30-х годов, которые там объявлены национальной трагедией.

Отсутствие возможности убрать советский герб с памятника Родина-Мать ранее также подтверждал внук автора монумента, скульптор Василий Бородай. По его словам, руки статуи держатся на специальном противовесе. Если уменьшить нагрузку на одну из них, может обрушиться вся конструкция. К слову, речь идет о 102-метровом памятнике весом 450 тонн. Его падение вызовет обвал Днепровских круч вместе со всеми построенными там зданиями, включая Киево-Печерскую Лавру.

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