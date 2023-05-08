За почти 20 лет существования скандального телепроекта «Дом-2» его участниками стало множество людей. Кто-то с его помощью стал крупной звездой, кто-то испортил свою репутацию и скрылся от взора публики, а кого-то настигла трагедия. Семь самых загадочных смертей звезд телестройки опубликовал портал «Вокруг ТВ».

Анастасия Кочервей

Жизнь девушки оборвалась в августе 2022 года в Петербурге. Тело Анастасии нашли в Финском заливе спустя несколько дней после ее исчезновения. За это время оно успело измениться, так что опознание проходило с трудом.

Что именно стало причиной трагедии, достоверно никто не знает до сих пор. Приятельница знаменитости Олеся Малибу рассказывала, что перед смертью Кочервей подсела на наркотики и встречалась с подозрительными мужчинами. Один из любовников якобы угрожал ей, вынудив уехать из Москвы в Петербург в целях безопасности.

Однако буквально на днях расследование смерти Анастасии Кочервей было прекращено, а уголовное дело закрыто. Правоохранители не нашли улик, указывающих на убийство.

Оксана Аплекаева

Одну из главных красавиц «Дома-2» нашли мертвой в августе 2008-го около трассы Москва — Рига. Тело долго не могли опознать из-за отсутствия документов.

Расследование показало, что Оксану задушили. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», однако преступник не найден даже спустя 15 лет.

Близкие Аплекаевой говорили, что желать смерти 31-летней девушке могли многие. Она вращалась в сомнительных кругах и, судя по ее дневникам, занималась эскортом.

Даже после смерти страдания девушки не прекратились. Спустя много лет выяснилось, что ее труп изнасиловал судмедэксперт. Он признал свою вину и лишился работы.

Андрей Кадетов

Популярный у женщин участник проекта погиб в декабре 2010 года. Андрея зарезали — на его теле нашли 14 ножевых ранений. Расследование смерти этой звезды «Дома-2» удалось довести до конца.

Следствие выяснило, что мужчина стал жертвой мошеннической схемы. Одна из любовниц обвинила его в изнасиловании. За молчание девушка потребовала определенную сумму.

Полностью Кадетов расплатиться не смог. Тогда в дело вмешался возлюбленный девушки и убил экс-участника телестройки. Ревнивца задержали в матре 2011 года.

Полина Лобанова

Трагедия с 20-летней звездой «Дома-2» произошла в 2018 году. После ухода с телестройки девушка так и не нашла свою любовь, но резко стала популярной. Слава вскружила голову молодой красавице.

1 июля девушка отмечала юбилей в клубе. Спустя три дня ее тело нашли в ванной на съемной квартире. По версии следствия, смерть наступила из-за передозировки наркотиков.

Бывший парень и сестра Лобановой утверждают, что Полина никогда не употребляла запрещенные вещества. Они думают, что ее накачали препаратами.

Анастасия Тарасюк

Незадолго до смерти Полины из жизни ушла другая звезда «Дома-2». Тело Анастасии обнаружили 22 июня 2018 года под окном многоэтажно здания.

После шоу жизнь у Тарасюк не задалась. Она злоупотребляла алкоголем, принимала запрещенные вещества и занялась эскортом. На этом фоне у девушки развилась депрессия.

По версии следствия, в итоге бывшая участница «Дома-2» покончила с собой. При этом ее подруга Карина Красавина не исключает, что к смерти Анастасии может быть причастен богатый любовник.

Мария Политова

Девушку нашли мертвой в сугробе на даче на десятый день поисков в декабре 2015 года. Экспертиза показала, что в крови экс-участницы «Дома-2» содержалось большое количество алкоголя и психотропных веществ.

Известно, что Мария страдала биполярным расстройством, которое приводит к резким скачкам настроения. При этом многих шокировала ее смерть.

За пределами телестройки Политовой удалось найти любимого человека. Все ждали известия о скорой свадьбе.

Кристина Калинина

Девушка умерла в 2007 году за две недели до своего 23-летия. Известно, что после ухода из «Дома-2» жизни у Кристины не сложилась. На ее руках была маленькая дочь, но не было мужа.

Спасение Калинина нашла в бутылке. Алкоголь ее и погубил. Экспертиза показала, что у девушки развивались сердечная и почечная недостаточность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что органы опеки проверили семью звезды «Дома-2» Саши Черно.