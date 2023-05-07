«Захар уже шутил»: помощник рассказал о состоянии Прилепина после операции

Переживший взрыв автомобиля писатель и общественный деятель вышел из медикаментозного сна, в который накануне его ввели нижегородские врачи.

Прооперированный после покушения Захар Прилепин чувствует себя хорошо, врачи дают позитивный прогноз. Об этом в комментарии 5-tv.ru сообщил помощник писателя и общественного деятеля Дмитрий Кузнецов.

«Захар уже юморил, шутил, смеялся. Прогноз позитивный, чувствует себя хорошо. Точно у Бога есть какие-то на него планы. Спасибо за ваши молитвы», — сказал он.

Покушение на Прилепина было совершено утром 6 мая возле поселка Пионерское Нижегородской области. При взрыве автомобиля погиб его соратник и водитель — 27-летний уроженец Луганска, ветеран боевых действий в Донбассе Александр Шубин.

Сам Прилепин был экстренно доставлен вертолетом в Нижегородскую областную больницу имени Семашко в тяжелом состоянии. У писателя диагностировали тяжелую сочетанную травму (повреждения в двух и более анатомических областях — Прим. ред.), минновзрывное ранение, контузию обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.

Позднее стало известно об успешно проведенной Прилепину операции, после которой врачи ввели его в медикаментозный сон. Сегодня утром писатель пришел в себя, сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в покушении на Прилепина Александр Пермяков обзавелся алиби, однако на допросе выдал себя незнанием местности.