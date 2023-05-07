«Илья Муромец» на мели: теплоход наткнулся на песчаное препятствие в Волге

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 49

Теплоход «Илья Муромец» сел на мель в реке Волга

«Илья Муромец» на мели: теплоход наткнулся на песчаное препятствие в Волге

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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На судне в момент ЧП находилось 113 пассажиров и 42 члена экипажа.

Теплоход «Илья Муромец» сел на мель в районе Городца на реке Волга. Пострадавших нет. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Происшествие произошло приблизительно в 14:00 в районе Галанинского причала между шлюзами. На судне находятся 113 пассажиров и 42 членов экипажа.

«Угрозы жизни и здоровью пассажиров судна не имеется. К месту происшествия выдвинулся буксир Волжского пароходства», — рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

Позже в своем Telegram-канале ведомство опубликовало фотографию прибывшего на место происшествия буксира.

Транспортная прокуратура Нижнего Новгорода начала проверку. Ведомство выясняет соблюдение законодательства о безопасности движения. Также будет произведена проверка по факту использования водного транспорта. И будут рассмотрены права пассажиров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каких обстоятельствах в Москве-реке может произойти Цунами.

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