Время сбора урожая! Китайский совет дня на понедельник, 8 мая

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 14

Сегодня все увидят результаты своей деятельности.

Время сбора урожая! Китайский совет дня на понедельник, 8 мая

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 8 мая 2023 года?

В этот понедельник мы почувствуем на себе любимом все, что заработали. Кто получит мешок денег, а кто — щелчок по носу. День «сбора урожая» покажет истинные результаты нашей бурной и не очень деятельности. Причем, что интересно, эти самые результаты никак не будут зависеть от степени «бурности» деятельности.

Совет дня: отправьте в понедельник запрос о помощи тем, кто влиятельнее и сильнее вас. Есть большая вероятность, что так вы гарантированно получите ответ.

Предостережение дня: не начинайте в этот понедельник лечение и не берите кредиты. Взваливать на себя непосильную нагрузку тоже не рекомендуется.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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Время сбора урожая! Китайский совет дня на понедельник, 8 мая

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