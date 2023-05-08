Украинские боевики пытками заставляли мирное население вступать в ВСУ

В некоторых военкоматах российские военные обнаружили специальные камеры для «убеждения».

Киевские боевики пытали жителей Украины, принуждая их вступать в ряды ВСУ. Рассказала РИА Новости российская военнослужащая во время осмотра помещений одного из военкоматов Северодонецка.

По ее словам, в ряде занимавшихся призывом учреждений ВСУ, которые располагались на подконтрольных противнику территориях Донбасса, были оборудованы специальные камеры для «убеждения» тех, кто не хочет отправляться на фронт. Как видно на кадрах, в части из них до сих пор заметны следы крови.

Впервые о существовании подобных практик рассказали жители Северодонецка. Они отметили, что боевики могли забрать целые компании молодых людей на несколько дней «для бесед». Кроме того, подобные меры применялись и к дезертирам.

«В подвале военкомата в комнате содержались те призывники, которые отказывались принимать участие в военных сборах или непосредственно вступать на военную службу. Это место было, скажем, для мягкого внушения того, что нужно подписать контракт или пойти на службу в ВСУ», — подчеркнула военнослужащая.

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