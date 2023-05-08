Павел Воля подарил Лепсу собственную песню

|
Алексей Панков
Алексей Панков 24

Музыкант был удивлен неожиданным презентом.

Павел Воля подарил Лепсу собственную песню

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Павел Воля в одном из выпусков собственного шоу на федеральном канале подарил Григорию Лепсу свою песню. Шоумен отметил, что его другу давно нравилась эта композиция, поэтому он решил безвозмездно передать на нее права. Музыкант был приятно удивлен этим сюрпризом.

«Я знаю, что тебе очень нравится песня, которую я написал в свое время. Песня называется „Остановите планету“. Прямо сегодня, сейчас, безвозмездно и на все время я дарю тебе текст этой песни! Внесите диплом», — заявил шоумен.

Но и сам Воля без сувенира не остался. Григорий Лепс подарил ему очки в золотой оправе.

«Копите-копите»: Григорий Лепс назвал стоимость услуги «Тамада на свадьбе»

Ранее 5-tv.ru делился откровенным признанием Григория Лепса. Тот заявил, что не был хорошим отцом и станет плохим дедом. Артист много выступает, ездит с гастролями и радует публику хитами.

Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Время сбора урожая! Китайский совет дня на понедельник, 8 мая

Последние новости

11:04
Пригожин довел Валерию до слез в телевизионном эфире
10:51
Взрывы в Киеве привели к повреждению резервуара с дизельным топливом
10:29
«Можно выкинуть»: китайские СМИ сравнили экспансию НАТО с «ядовитой занозой»
10:12
Павел Воля подарил Лепсу собственную песню
10:07
Подмена ценностей: Зеленский подписал указ о новом празднике вместо Дня Победы
9:43
В темных очках: Зепюр Брутян показала первую прогулку Прилучного с сыном

Сейчас читают

Семь самых загадочных смертей звезд «Дома-2» — убийства, наркотики, эскорт
Раскрыты подробности смерти актера Александра Тютрюмова
Политолог Баширов заявил, что украинцы ненавидят Зеленского
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео